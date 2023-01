Moto G13 verschenen op foto’s: ook specificaties gelekt

Motorola bereidt een nieuwe smartphone in de G-serie voor. We horen nu meer over de nieuwe Motorola Moto G13. Niet alleen horen we daarover meer, we zien de smartphone ook van verschillende kanten. Betaalbaar of niet, de telefoon heeft een vrij luxe uitstraling.

Moto G13 gespot

De nieuwe Motorola Moto G13 is opgedoken in het geruchtencircuit. De smartphone kan uitgebracht worden in het betaalbare segment, waarbij het de Moto G12 opvolgt. Die smartphone werd niet uitgebracht in Europa. Het is onduidelijk op dit moment of de Moto G13 wel onze kant op komt, daarover hopen we binnenkort meer te horen. Nu is de nieuwe telefoon in ieder geval al opgedoken in het geruchtencircuit. Wat heeft de nieuwe smartphone van Motorola te bieden?

Het nieuwe toestel wordt gepositioneerd onder de nieuwe Moto G23. De nieuwe Moto G13 wordt aangedreven door een Helio G85 chipset van MediaTek. We zien een 6,5 inch 90Hz HD+ beeldscherm en een 8 megapixel front-camera in de punch-hole. Motorola levert het toestel aan de achterzijde met drie camera’s; de 50 megapixel hoofdlens en tweemaal een 2MP lens. Als we afgaan op de informatie komt de telefoon met 4GB RAM-geheugen en 64GB opslagruimte. De leaker geeft aan dat het toestel op de markt komt met Android 13, NFC, stereo-speakers en een 3,5 millimeter audio-aansluiting.

Een prijs en verdere releasegegevens zijn nog niet bekend over de Motorola. Als we hierover meer gegevens hebben, houden we je natuurlijk op de hoogte.