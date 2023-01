Moto E13 getoond op afbeeldingen; een nieuwe instapper

Motorola bereidt uitbreiding voor van de Moto E-serie. We krijgen nu nieuws onder ogen van de Moto E13. Deze nieuwe smartphone uit het betaalbare segment is te zien op uitgelekte foto’s. Wat heeft het nieuwe toestel te bieden?

Moto E13

De Motorola Moto E-serie staat garant voor toestellen met een goede prijs-kwaliteitverhouding, zonder speciale eisen. De telefoons krijgen in deze serie geen Android-upgrade, maar worden wel bijgehouden met beveiligingsupdates. Dit is dan ook terug te zien aan de prijs van de telefoons. De nieuwste smartphone waarover nu informatie naar buiten is gekomen, is van de Moto E13. Dit zal de nieuwe instapper worden van het merk.

De nieuwe Moto E13 heet een traditioneel ontwerp met aan de voorkant in het scherm, de druppel-notch. Aan de achterzijde heeft Motorola een dubbele camera geplaatst, samen met de LED-flitser. Aan boord van het toestel is een UniSoc T606 chipset te vinden, samen met 2GB RAM en waarschijnlijk levert Motorola het toestel gelijk met Android 13, mogelijk Android 13 Go, vanwege de 2GB aan werkgeheugen die het toestel bij zich heeft. Verdere informatie over de smartphone is nog niet bekend. Ook is niet bekend in welke landen de nieuwe Moto E13 uitgebracht zal worden.