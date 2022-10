Android 13 Go Edition voorgesteld: dit moet je weten

Google heeft niet alleen Android 13 zelf aangekondigd, voor bepaalde toestellen zal de update uitgerold worden naar Android 13 Go Edition. Het gaat dan om toestellen met minder krachtige hardware.

Android 13 Go Edition

Naast Android 13 komen er ook toestellen aan met Android 13 Go. Net als bij eerdere Android-versies, wordt ook van de dertiende versie van Android een Go Edition uitgebracht. De Go Edition-versies van Android zijn bedoelt voor toestellen met minder krachtige hardware. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een beperkte schermresolutie, weinig werkgeheugen en niet teveel opslagcapaciteit.

In Android 13 Go Edition zullen we de Material You interface ook gewoon terug gaan zien. De Material You-interface is in de standaard versie van Android, al in versie 12 te vinden, maar nu dus ook in de Go Edition van 13. Dankzij Material You kun je de kleuren van de interface aanpassen aan die van de ingestelde achtergrond.

Google belooft verder ingebouwde systeemupdates voor Google Play. Met regelmaat moeten er belangrijke Google Play software-updates verschijnen en is dit niet langer afhankelijk van de fabrikant van het toestel. Een andere belangrijke functie die toegevoegd is aan Android 13 Go Edition is de Google Discover-functie. Met één swipe heb je toegang tot de sectie met nieuwsartikelen die voor jou mogelijk interessant zijn; een feature die we al langer kennen van de normale Android.