Google werkt aan app-archiveerfunctie voor Android

Android kan in de toekomst een nieuwe functie verwachten, zo wordt duidelijk uit nieuwe berichtgeving. Google Play Services zal uitgebreid worden met een functie waarmee je apps kunt archiveren. Het moet een handige toevoeging zijn, om geheugen te besparen.

Archiveer-functie voor Android

Op Twitter meldt AssembleDebug een nieuwe functie die eraan zit te komen voor Android. De nieuwe optie moet het mogelijk maken om apps te archiveren. De optie is werkend te zien bij de Twitteraar die de nieuwe functie onder de aandacht heeft gebracht. De optie wordt aangeboden bij het verwijderen van een applicatie, via de Google Play Store. In plaats van het verwijderen van een app, verschijnt ineens de optie ‘archiveren’. Maar wat kun je hiermee?

Google heeft eerder de functie al aangekondigd, maar daarna bleef het stil. Dankzij de Twitteraar zien we nu ook de functionaliteit in werking. Bij het verwijderen worden alle gegevens zoals de app-data verwijdert. Bij het archiveren wordt de applicatie zelf gewist, maar blijft de app-data met bijvoorbeeld accountinformatie en dergelijke, bewaard op het toestel. Deze informatie wordt als het ware als aparte app bewaard op het toestel. Google bewaart namelijk een klein, aangepast APK-bestand. Het icoontje blijft staan in het menu, zij het in een andere vorm. Wanneer het icoontje aangetikt wordt, wordt de volledige app weer geïnstalleerd op de smartphone (of het andere Android-apparaat)

Onbekend is wanneer Google de functionaliteit breed beschikbaar stelt in Android.