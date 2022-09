Android Go vereist voortaan minimaal 2GB werkgeheugen

Google heeft de minimumvereisten voor toestellen met Android Go aangepast. Het gaat hierbij om het werkgeheugen en de minimale opslagruimte die benodigd is.

Android Go met andere geheugen-vereisten

Er zijn veranderingen doorgevoerd in de minimumvereisten voor Android Go. Dit is de aangepaste versie van Android voor toestellen met minder krachtige hardware. Voortaan moeten toestellen die geleverd worden met Android Go, over andere vereisten beschikken. In 2017 werd Android Go gelanceerd, waarbij toen 512MB aan werkgeheugen nodig was. In 2020 werd 1GB RAM-geheugen als minimum gesteld.

Toestellen die met Android 13 Go worden voorzien, moeten voortaan beschikken over 2GB aan werkgeheugen. Smartphones die geleverd worden met deze versie moeten ook tenminste 16GB aan opslagruimte hebben. Dit is niet alleen nodig voor de gebruiker zelf, maar ook voor de technische vereisten, zoals het draaien van de Google Play Services.

Android Go is zoals gezegd een aangepaste versie van Android voor toestellen met minder krachtige hardware. We zien hier verschillende optimalisaties, zodat toestellen beter overweg kunnen met bijvoorbeeld slechte netwerkverbindingen. Ook zijn er aangepaste apps die minder vragen van een smartphone. Toch heeft dit niet het eeuwige leven, zo lijkt het. Google stopte eerder met YouTube Go.