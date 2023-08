Motorola rolt augustus-update uit voor Edge 20

De Motorola Edge 20 is de eerste smartphone die in ons land de augustus-update kan binnenhalen. De nieuwe security-patch pakt verschillende kwetsbaarheden in de beveiliging aan.

Augustus-update voor Edge 20

Een nieuwe update wordt uitgerold voor de Motorola Edge 20. Het is niet zomaar een update, maar de splinternieuwe beveiligingsupdate van augustus. Deze update werd van de week officieel vrijgegeven door Google en dus kunnen fabrikanten aan de slag met de update. Motorola heeft dit gedaan en dankzij Marco weten we nu dat de update binnengehaald kan worden.

De update voor de Motorola Edge 20 brengt zover bekend enkel de nieuwe security-patch. De grootte van de update komt uit op 41,51MB. Wanneer je de update kunt downloaden voor je smartphone krijg je hier een melding van op je toestel.