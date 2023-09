Motorola Edge 40 Neo duikt op in uitgebreide fotoreeks

Het is niet echt meer een geheim dat Motorola binnenkort met de Edge 40 Neo komt. Een nieuw lek onthult officiële persfoto’s van het nieuwe toestel.

Persfoto’s van nieuwe Motorola Edge 40 Neo

De nieuwe Motorola Edge 40 Neo heeft al meermaals aandacht gekregen in het geruchtencircuit. Nu is er nieuwe informatie opgedoken over de nieuwe smartphone. Motorola komt in het nieuws met de smartphone, waarbij we persfoto’s van het nieuwe toestel zien. De smartphone zal wederom in verschillende kleuren verschijnen, zo wordt duidelijk. Ook hierbij zal weer samengewerkt worden met Pantone, net als bij de Edge 30 Neo.

Van de Motorola Edge 40 Neo verwachten we een MediaTek Dimensity 1050 processor, samen met 256GB opslagruimte. De smartphone zal uitgebracht worden met Android 13 met de My UX skin van Motorola. Verder verwachten we een curved 6,55 inch OLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en 144Hz verversingssnelheid. De smartphone zal uitgerust worden met een 5000 mAh batterij met 68W laden en een 50MP camera met 13MP groothoeklens. De vingerafdrukscanner bevindt zich in het scherm. De smartphone zou uitgebracht moeten worden voor een bedrag van 399 euro. We verwachten de aankondiging in de komende weken.