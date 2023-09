Motorola Edge 40 Neo gedeeld in promo-video; krijgt 5000 mAh batterij

Nieuwe details zijn er opgedoken over de Motorola Edge 40 Neo. De nieuwe smartphone van de fabrikant komt in het nieuws met een video, maar ook komen we enkele andere details te weten.

Motorola Edge 40 Neo in video

Er is een nieuwe video opgedoken van een nog onaangekondigde smartphone van Motorola. Het is de Motorola Edge 40 Neo, een smartphone die we half augustus ook al tegenkwamen in het geruchtencircuit. De smartphone moet de opvolger worden van de Motorola Edge 30 Neo (review), welke vorig jaar werd uitgebracht. Er is al aardig wat gedeeld destijds aan nieuws, nu komen we aan bij een video, welke gedeeld wordt door leaker Evan Blass. Het is een promo-video waarin we het toestel goed te zien krijgen.

Daarnaast is de nieuwe Edge 40 Neo opgedoken bij keuringsinstantie FCC. De aanwezigheid van een 5000 mAh wordt opnieuw bevestigd. Het toestel kan daarbij opgeladen worden met een snelheid van maximaal 68 watt. Volgens het bericht kan de smartphone overweg met 5G en is er natuurlijk ook NFC. Naar verluidt komt het toestel op de markt voor een bedrag van 399 euro. Wanneer we de smartphone kunnen verwachten is niet bekend. We verwachten dat dit niet heel lang meer zal duren.