Motorola One krijgt beveiligingsupdate van januari aangeboden

Er staat een update klaar voor de Motorola One. De eerste Android One-smartphone van de fabrikant krijgt de patch van januari aangeboden.

Motorola One: januari-patch

Richard laat aan DroidApp weten dat zijn Motorola One voorzien is van een nieuwe software-update. Helaas is het nog altijd niet de update naar Android 10, maar de telefoon wordt wel bijgewerkt met een nieuwe security-patch. Het is beveiligingsupdate januari 2020, welke begin deze maand door Google werd vrijgegeven. De update wordt vanaf nu aangeboden aan het toestel.