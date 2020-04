Motorola One, Galaxy A7 (2018), Nokia 8 Sirocco en Galaxy Tab S6 krijgen Android 10

Voor vier apparaten staat de update naar Android 10 klaar. Deze nieuwe Android-versie staat klaar voor de Nokia 8 Sirocco, Samsung Galaxy A7 (2018) en de Samsung Galaxy Tab S6. Ook de Motorola One krijgt de update.

Nokia en Samsung: update naar Android 10

HMD Global heeft de sluizen voor de uitrol van Android 10 opengezet voor de Nokia 8 Sirocco. In de afgelopen weken kregen meerdere Nokia-smartphones de update naar Android 10 aangeboden, daar wordt het Sirocco-model aan toegevoegd. Uiterlijk 20 april moet in alle landen de update uitgerold worden.

This one goes out to one of my favorites – Nokia 8 Sirocco! Upgrade to the next level with the Android 10 👍 How are guys liking it? https://t.co/vlts7ORKmS pic.twitter.com/FRvXKrr9j9 — Juho Sarvikas (@sarvikas) April 15, 2020

Samsung Galaxy A7 en Tab S6

Samsung heeft in Nederland voor twee apparaten de update naar Android 10 klaargezet. Allereerst is deze update er voor de Samsung Galaxy A7 (2018). Het twee jaar oude toestel krijgt de update naar Android 10, samen met een nieuwe security-patch. Het is de beveiligingsupdate van maart 2020.

Ook bij de Samsung Galaxy Tab S6 is Android 10 nu beschikbaar, als eerst voor de 4G-versie. Samen met deze update wordt One UI 2.1 meegeleverd. Ook bij de tablet is beveiligingsupdate maart 2020 te vinden.

Motorola One

Marco laat aan DroidApp weten dat zijn Motorola One ook voorzien is van de update naar Android 10. De fabrikant van het Android One toestel maakt gelijk van de gelegenheid gebruik om beveiligingsupdate februari 2020 mee te leveren.

Verbeteringen

In Android 10 zien we een groot aantal nieuwe functies. Denk aan het volledig donkere thema. Daarnaast zijn de notificaties verbeterd met snelle acties en krijg je meer te zeggen over de machtigingen van apps voor toegang tot je locatie.

Samsung heeft de interface verder verfijnd met nieuwe navigatiegebaren, fraaiere animaties, verschillende aanpassingen in de interface, kleuren en pictogrammen en nog verschillende andere optimalisaties.

De updates worden vanaf nu verspreid, maar het kan even duren voordat het bij iedere smartphone aangekomen is. Als de Android 10-update beschikbaar is, krijg je een melding hiervan op je device.

