Nature Today app laat zien waar je meeste risico loopt op een tekenbeet

Deze week begint de ‘Week van de Teek’. Er wordt daarom meer aandacht besteed aan tekenbeten en alles wat ermee te maken heeft. Een vernieuwde app, Nature Today, laat je vanaf nu zien waar je de meeste kans loopt op een tekenbeet.

App voor risico tekenbeet

Het aantal mensen in Nederland dat door een teek gebeten wordt is de laatste jaren flink gestegen. Volgens de laatste cijfers staat dit aantal inmiddels op 1,5 miljoen per jaar. Niet alleen in de natuur, in het bos of op de heide komen teken voor, maar ook in parken, de speeltuin of in de (achter)tuin. Doordat het klimaat steeds warmer wordt in Nederland, kunnen de beestjes steeds beter overleven. De zomermaanden is een ‘populaire’ periode waarin de teek toeslaat.

Dankzij een nieuwe versie van de Nature Today app kun je inzicht krijgen in waar je in Nederland het meest risico loopt op een tekenbeet. Hiervoor worden verschillende gegevens en datastromen gebruikt, waaronder informatie van onderzoekers en tekenbeetmeldingen van eerdere jaren. Er wordt onderscheid gemaakt in vijf niveaus van risico. Iedere dag wordt de kaart bijgewerkt met nieuwe data.

Voor noppes kun je de kaart voor Nederland bekijken. Voor 2,00 euro per maand sluit je een jaarabonnement af en kun je de verwachting voor de eigen locatie bekijken. Later komt een functie beschikbaar waarmee je de Teken Alert kunt inschakelen, waarmee je een herinnering krijgt voor een tekencheck. Daarbij geeft kun je vanuit een melding ook direct melding van een tekenbeet maken op Tekenradar.

Uitgekeken op de teek, dan heeft de applicatie nog veel meer te bieden. Je vindt via de Nature Today app het laatste nieuws over flora en fauna, samen met bijvoorbeeld dieren die je vandaag de dag kunt tegenkomen in de tuin of natuur. De applicatie maakt gebruik van Chrome, en is dus meer een webbased app. De applicatie kun je downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button. Overigens, de Tekenbeet app kan ook een handige optie zijn.