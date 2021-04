Navigatie-app Sygic krijgt grote update: dit is er allemaal nieuw

Sygic heeft de tweede grote update dit jaar klaarstaan voor Android. De navigatie-app is voorzien van een compleet nieuw design en veel verbeteringen, om nog prettiger de weg op te gaan. Zo zien we een compleet vernieuwd design voor de Sygic app.

Sygic in het nieuw

Voor het navigeren met je Android-toestel kun je verschillende apps gebruiken. Google Maps is natuurlijk het meest bekend, maar er zijn nog genoeg alternatieven. Denk aan Here WeGo, Waze, Flitsmeister en ook Sygic. In de afgelopen tijd hebben de ontwikkelaars van Sygic het druk gehad. Zo verscheen onlangs de Sygic voor Android Auto ondersteuning. Nu is het tijd voor een volgende update met grote veranderingen in het design van de navigatie-app.

Allereerst zijn de kaarten in een nieuw jasje gestoken. Ook uitgezoomd tonen deze nu meer details, zodat je niet verder in hoeft te zoomen om meer details te krijgen. Denk aan groene gebieden en zijwegen. De overzichtelijkheid van bijvoorbeeld werkzaamheden moet nu ook beter zijn. Daarbij zijn offline kaarten verder uitgebreid met een overzicht van een heel land of een regio, samen met netwerken van snelwegen, bosgebieden en dergelijke. Verder heeft Sygic een vernieuwd app-menu, ondersteuning voor het donkere thema en verbeterde route-informatie.

Sygic krijgt met de update ook een nieuw scherm voor de navigatie, niet geheel onbelangrijk als je wilt navigeren. Het oogt allemaal net wat duidelijker en meer gestroomlijnd. Je kunt de kaart openen in vogelperspectief en zo beter overzicht krijgen op de route, samen met POI’s langs de route en een betere weergave van teksten.

De update voor Sygic kan gedownload worden uit de Google Play Store via onderstaande button.