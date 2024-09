Netatmo presenteert nieuwe smart home producten onder naam ‘Omajin’

Een nieuw merk is gelanceerd voor betaalbare smart home-producten. Netatmo is een bekende naam en heeft nu dochtermerk Omajin aangekondigd. Tijdens een aankondiging van het merk laat het bedrijf een beveiligingscamera op zonne-energie zien, maar ook een slimme deurbel, bewakingscamera en babyfoon.

Omajin producten

Omajin, dat is de naam van een onderdeel van Netatmo waarin betaalbare smart home-producten uitgebracht worden. Volgens Netatmo moet dit merk smart home producten toegankelijker maken en een breder publiek aanspreken. Dat wil het doen met nieuwe producten die binnenkort uitgebracht worden in Nederland. Niet alleen met de prijs wil het bedrijf zich onderscheiden, ook met installatiegemak wil Netatmo het op een andere manier aanpakken.

De Omajin beveiligingscamera op zonne-energie is ideaal voor rondom het huis. De camera is uitgerust met bewegingsdetectie van mens en dier, HD-nachtzicht in 1080p, een sirene van 105 dB en een speaker. Door de toepassing van het zonnepaneel hoeven er geen kabels getrokken te worden voor de stroomvoorziening. Video’s worden opgeslagen op een SD-geheugenkaart of je kunt ervoor kiezen deze op te slaan in de cloud. De prijs komt uit op 164,99 euro. De camera heeft ook een schijnwerper.

Voor binnen en buiten is er ook nog een bewakingscamera met een kijkhoek van 140-graden. Deze is dus niet draadloos. De camera kost 115 euro en laat je de twee-weg-speaker gebruiken en biedt een 2K-beeldkwaliteit. De videodeurbel heeft dezelfde resolutie en is voorzien van een nachtfilter en infraroodfilter. Ook hiermee kun je twee kanten op praten. Je hoeft niet bang te zijn dat er iemand met je bel vandoor gaat; dan gaat een alarm af van 85 dB. De accu in de videodeurbel moet het 10 maanden uithouden op een acculading. De prijs ligt op 134,99 euro.

De Omajin babyfoon is voorzien van een leuk uiterlijk en kan je baby in de gaten houden. De groothoeklens zorgt voor een brede beeldhoek. De kop van de babyfoon kan draaien. Verder is er nachtzicht en huildetectie. De babyfoon kan zachte muziek en witte ruis uitzenden. Tevens kan de babyfoon je een seintje geven als je baby wakker is geworden en geeft het inzicht in de luchtkwaliteit (de temperatuur en luchtvochtigheid). De prijs van het product komt uit op 90 euro.

De producten zullen op een later moment beschikbaar komen in Nederland.