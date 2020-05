Netflix gaat abonnementen opzeggen die lang niet gebruikt zijn

Een interessante stap van videodienst Netflix. De onwijs populaire dienst gaat alle abonnementen die langere tijd inactief zijn, zelf opzeggen. Het bedrijf zegt dat het zonde is om voor een dienst te betalen, terwijl je het niet gebruikt.

Netflix gaat abonnementen opzeggen

Het is natuurlijk altijd handig om zelf eens in de zoveel tijd te kijken of je nog abonnementen hebt lopen die je niet meer gebruikt. Van tijdschriften tot aan muziek- en/of videodiensten. Nu onderneemt Netflix actie. Degenen die een Netflix abonnement hebben, maar het niet gebruiken, kunnen een bericht van Netflix verwachten.

Het gaat om twee situaties: wanneer er in een jaar tijd na de start van het abonnement niets gekeken is, of wanneer over een periode van twee jaar geen films of series zijn gekeken op Netflix. Naar die gebruikers zal Netflix een e-mail sturen. Hierin wordt gevraagd of hij of zij het abonnement wil behouden. Wanneer er geen reactie volgt, wordt het abonnement gestopt. Klanten die opgezegd hebben, kunnen zich altijd weer opnieuw aanmelden. Wanneer zij dit binnen tien maanden na opzegging weer doen, blijven de instellingen behouden.