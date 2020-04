Netflix voegt handige schermvergrendeling toe aan Android-app

De Android-app van Netflix wordt uitgebreid met een handige nieuwe functie. Tijdens het kijken van een video kun je de schermvergrendeling activeren. Handig tijdens het bingewatchen.

Schermvergrendeling in Netflix

Zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven heeft Netflix een nieuwe optie toegevoegd aan de Android-applicatie. Het is een functie waarmee je het scherm kunt vergrendelen als je een film aan het kijken bent. Ideaal, als je bijvoorbeeld in bed ligt en je favoriete serie kijkt. Het is je vast al eens gebeurd dat je in een onhandig moment het scherm hebt aangeraakt en vervolgens per ongeluk doorgespoeld hebt of nog erger, je serie hebt afgesloten.

Dat moet met de handige schermvergrendeling verleden tijd zijn. De schermvergrendeling moet onbedoelde aanrakingen voorkomen. De optie is zichtbaar naast de andere mogelijkheden zoals het kiezen van afleveringen, audio en ondertiteling. Met schermvergrendeling verdwijnen alle opties uit de interface, inclusief de pauze- en afspeelknop. Als je de opties wilt zien, moet je tweemaal op de vergrendelingsknop drukken.

De functie wordt in de Netflix-app automatisch geactiveerd, via een server-side update. Het kan dus even duren voordat hij bij iedereen beschikbaar is.