NL-Alert wordt 5 december getest met nieuw controlebericht

NL-Alert is het digitale alarmmiddel van de overheid in Nederland. Op 5 december zal het systeem opnieuw getest worden. Tien jaar geleden werd NL-Alert door de overheid landelijk in gebruik genomen.

NL-Alert test op 5 december

Ieder half jaar wordt door de Nederlandse overheid het alarmmiddel NL-Alert getest. Het is het landelijke digitale alarmmiddel waarmee mensen gewaarschuwd kunnen worden bij een noodsituatie. Denk aan levens- of gezondheidsbedreigende situaties zoals grote rampen, gifwolken, (grote) branden of een andere noodzaak om een grote groep mensen in te lichten. Tweemaal per jaar wordt NL-Alert getest middels een controlebericht. Dit is om te kijken of je telefoon goed ingesteld staat. Tevens wordt het bericht van NL-Alert getoond op digitale reclameborden en reisinformatieschermen in het openbaar vervoer.

NL-Alert werd in november 2012 landelijk in gebruik genomen. Het systeem viert hiermee zijn tiende verjaardag. Inmiddels is het al duizenden keren ingezet. Het controlebericht zal op maandag 5 december uitgestuurd worden. Dit zal gebeuren rond 12:00 uur ’s middags. Het kan dan zomaar zijn dat je telefoon een hoop herrie maakt. Wanneer je het controlebericht ontvangt, weet je dat je telefoon juist is ingesteld voor het ontvangen van een NL-Alert.

Testbericht

De tekst in het controlebericht is als volgt;

“NL-Alert 05-12-2022 12:00: TESTBERICHT. De overheid waarschuwt je tijdens noodsituaties via NL-Alert. Je leest dan wat je moet doen en waar je meer informatie kan vinden. Kijk op www.nl-alert.nl *** TEST MESSAGE Netherlands Government Public Warning System. No action required. More information: www.nl-alert.nl/english”

Heb je geen controlebericht ontvangen, maar degene naast je, dan kan dat verschillende oorzaken hebben. Een voorbeeld vind je in onderstaande video.

