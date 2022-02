Overheid stuurt NL-Alert uit voor storm Eunice

Storm Eunice houdt heel Nederland in zijn greep. In verschillende regio’s geldt code rood, en het KNMI roept op om niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. De Nederlandse overheid stuurt nu een NL-Alert uit als extra waarschuwing.

NL-Alert voor storm Eunice

Storm Eunice is de vierde storm van 2022 en deze is dermate krachtig dat het voor grote problemen zorgt. Vanuit heel het land stromen meldingen over stormschade of zelfs erger binnen. Openbaar vervoersbedrijven hebben hun bussen binnengezet en ook de NS rijdt sinds vanmiddag niet meer met de treinen door het land. Er wordt windkracht 10-11 verwacht met zeer zware windstoten van 140 kilometer per uur. Op moment van schrijven wordt ongeveer de piek bereikt, waarbij op de Waddeneilanden nog een piek bereikt kan worden van 150 kilometer per uur.

De Nederlandse overheid heeft een NL-Alert uitgestuurd als extra waarschuwing dat storm Eunice onderschat moet worden. De tekst in de melding is als volgt;

“NL-Alert 18-02-2022 17:12. Extreme weersomstandigheden in grote delen van Nederland. Blijf binnen. Bel alleen 112 bij levensgevaarlijke situaties. Het noodnummer is overbelast. Nadere informatie en updates op politie.nl // Extreme weather in large parts of the Netherlands. Stay indoors. Only call the emerency number 112 in a life threatening situation. The emergency number is overloaded. For more details and updates, see politie.nl”