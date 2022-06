Vandaag wordt NL-Alert getest: dit moet je weten over het controlebericht

Een nieuwe test van de Nederlandse overheid voor het NL-Alert vindt vandaag plaats. Dit gebeurt op je mobiele telefoon middels een testbericht. We zetten de details op een rijtje.

NL-Alert wordt getest

Zaterdag schreven we over het NL-Alert controlebericht dat op maandag 13 juni 2022 uitgestuurd zal worden. Dat is vandaag dus het geval. Om 12:00 uur gaat dit gebeuren, en rond die tijd kan het zomaar zijn dat je telefoon een hoop herrie maakt. Zoals dat gaat bij een bericht via deze weg, krijgt iedereen in Nederland deze melding. De NL-Alert meldingen worden uitgestuurd in het geval van een noodsituatie. Een aanslag, natuurramp, gevaarlijke stoffen in de omgeving of andere belangrijke gebeurtenissen worden via het platform gedeeld.

Met een testbericht wordt gekeken of je smartphone juist staat ingesteld voor het ontvangen van een NL-Alert. Je hoeft om die reden niks te doen met het testbericht. Dit werkt via cell broadcast, wat betekent dat er via zendmasten van providers direct een bericht uitgestuurd kan worden. Het werkt ook als het netwerk overbelast is en is gratis en anoniem.

Zoals gezegd wordt er een testbericht gestuurd vandaag om 12:00 uur. Ontvang je deze, dan is je telefoon goed ingesteld. Je kunt eventueel hier kijken hoe je NL-Alert in kunt stellen. De tekst in het bericht is als volgt;

“NL-Alert 13-06-2022 12:00: TESTBERICHT. De overheid waarschuwt je tijdens noodsituaties via NL-Alert. Je leest dan wat je moet doen en waar je meer informatie kan vinden. Kijk op www.nl-alert.nl *** TEST MESSAGE Netherlands Government Public Warning System. No action required. More information: www.nl-alert.nl/english”