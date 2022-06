NL-Alert wordt getest met controlebericht op 13 juni 2022

Een nieuw controlebericht wordt uitgestuurd voor NL-Alert. De test zal door de overheid uitgevoerd worden op 13 juni 2022. Wat moet je weten over het testbericht?

NL-Alert op 13 juni

Op maandag 13 juni wordt NL-Alert getest met een controlebericht. De Nederlandse overheid heeft dit bekend gemaakt. Normaal gebeurt dit op de eerste maandag van de maand, meermaals per jaar, maar vanwege Tweede Pinksterdag is dit uitgesteld met een week. Het luchtalarm zal komende maandag niet te horen zijn.

Met een controlebericht van NL-Alert kan gecontroleerd worden of je smartphone juist is ingesteld voor het ontvangen van een NL-Alert. Het is het alarmmiddel van de overheid bij een noodsituatie. Denk aan een grote brand, rookwolk met giftige stoffen, een aanslag of natuurramp.

Het testbericht

Het NL-Alert testbericht zal als volgt zijn;

“NL-Alert 13-06-2022 12:00: TESTBERICHT. De overheid waarschuwt je tijdens noodsituaties via NL-Alert. Je leest dan wat je moet doen en waar je meer informatie kan vinden. Kijk op www.nl-alert.nl *** TEST MESSAGE Netherlands Government Public Warning System. No action required. More information: www.nl-alert.nl/english”