NL-Alert wordt 7 december getest met controlebericht: zo werkt het

De overheid test iedere eerste maandag van de maand het luchtalarm. Daarnaast wordt een aantal keer per jaar het alarmmiddel NL-Alert getest. Komende maandag, op maandag 7 december 2020, wordt NL-Alert weer getest op je smartphone met een controlebericht.

NL-Alert controlebericht op 7 december

Morgen is het weer zover; de overheid test het alarmmiddel NL-Alert door heel Nederland. NL-Alert wordt al steeds vaker ingezet om mensen te waarschuwen bij een noodsituatie, en net als bij het luchtalarm moet het middel getest worden. Tweemaal per jaar test de Nederlandse overheid NL-Alert middels een controlebericht. Wanneer je deze ontvangt, is je smartphone op de juiste manier ingesteld voor het ontvangen van deze berichten, deze worden namelijk niet als SMS verzonden, maar als Cell Broadcast.

NL-Alert wordt gebruikt in het geval van noodsituaties. Denk aan een grote (uitslaande) brand, extreme weersomstandigheden, dreigingen, een aanslag of andere oorzaken. De bedoeling is dat op termijn het luchtalarm door het digitale hulpmiddel vervangen wordt, al is deze termijn al meermaals opgeschoven.

Sinds de vorige test, in juni 2020, wordt een NL-Alert niet alleen in de Nederlandse taal uitgestuurd, maar ook in het Engels. Dat is handig voor mensen die in Nederland verblijven voor werk, studie of vakantie. In principe krijgt iedereen die verbonden is met een Nederlands netwerk, een NL-Alert.

Controlebericht

Op maandag 7 december wordt om 12:00 uur het controlebericht uitgestuurd. Hierin staat de volgende tekst;

“NL-Alert 07-12-2020 12:00: CONTROLEBERICHT. U hoeft niets te doen. Meer informatie op www.nl-alert.nl TEST MESSAGE Netherlands Government Public Warning System. No action required. More information: www.nl-alert.nl/english”

Via de website van NL-Alert kun je eventueel de instelhulp raadplegen, om te controleren of je telefoon op de juiste manier is ingesteld.