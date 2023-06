NL-Alert controlebericht wordt 5 juni uitgestuurd als test

De Nederlandse overheid test aanstaande maandag, 5 juni, het alarmmiddel NL-Alert middels een controlebericht. Meermaals per jaar wordt ‘het digitale luchtalarm’ getest. Dit gebeurt dan samen met het testen van het luchtalarm.

NL-Alert test op 5 juni

Middels een controlebericht wordt NL-Alert aanstaande maandag weer getest. Hiermee kun je controleren of je telefoon op de juiste manier is ingesteld voor het ontvangen van de noodberichten. Twee keer per jaar wordt er door de overheid een testbericht uitgestuurd om het systeem te testen. Dit gebeurt samen met het laten afgaan van het luchtalarm dat je op de eerste maandag van de maand hoort, om 12:00 uur.

Je telefoon zal rond 12:00 uur maandag een herrie maken. Je krijgt dan de NL-Alert direct op het scherm te zien met de volgende test;

“NL-Alert 05-06-2023 12:00: TESTBERICHT. De overheid waarschuwt je tijdens noodsituaties via NL-Alert. Je leest dan wat je moet doen en waar je meer informatie kan vinden. Kijk op www.nl-alert.nl *** TEST MESSAGE Netherlands Government Public Warning System. No action required. More information: www.nl-alert.nl/english”

NL-Alert is een waarschuwingssysteem dat in Nederland wordt gebruikt om snel te informeren en te alarmeren bij noodsituaties. Hierbij kun je denken aan noodweer, overstromingen, onheil, terreur, gevaarlijke stoffen in de lucht of brand, waarbij direct actie nodig is. In het tekstbericht dat je ontvangt, staat wat je moet doen. Via cell broadcast-technologie worden berichten direct naar mobiele telefoons verzonden, ongeacht het type toestel of internetverbinding.