Android 10 (Go Edition) komt naar de Nokia 1 Plus

Nokia rolt de update naar Android 10 uit voor de Nokia 1 Plus. Het gaat om de aangepaste versie, ofwel de Android Go-versie voor het toestel.

Juho Sarvikas, de CEO van Nokia, heeft bekend gemaakt dat de Nokia 1 Plus bijgewerkt wordt met een nieuwe update. De smartphone van de van oorsprong Finse fabrikant krijgt de update naar Android 10. Het is de Android Go-versie van het besturingssysteem. Deze versie is aangepast voor toestellen met minder krachtige hardware, zoals bij de Nokia 1 Plus het geval is.

Android 10 (Go edition) rollout for Nokia 1 Plus starts today. With so many new features, your phone will feel brand new all over again! Check here for more details and the availability in different countries 👉https://t.co/h7fJxyxN0w#Android10 #Nokia1Plus @Nokiamobile pic.twitter.com/dmfOhN4jur

— Juho Sarvikas (@sarvikas) April 29, 2020