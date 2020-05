Nokia 3.1 Plus ontvangt de update naar Android 10

HMD Global heeft de updatemachine aangezet voor de Nokia 3.1 Plus. Vanaf nu rolt de fabrikant de update naar Android 10 uit voor de betaalbare smartphone.

Android 10 voor Nokia 3.1 Plus

Er staat een nieuwe update klaar voor de Nokia 3.1 Plus. Gebruikers van het toestel kunnen vanaf nu de update naar de nieuwste Android-versie verwachten; Android 10. Deze update werd eerder al voor verschillende andere toestellen van de van oorsprong Finse fabrikant uitgerold.

Het is de tweede OS-update voor de Nokia 3.1 Plus. Hij kwam op de markt met Android 8.1 Oreo, en kreeg later al een update naar Android 9 Pie. Volgens het Android One-schema krijgen Android One-toestellen twee jaar lang OS-updates en drie jaar lang beveiligingsupdates.

In maart maakte Nokia een nieuw schema bekend met wanneer bepaalde toestellen de update zouden krijgen. De Nokia 3.1 Plus stond in het rijtje voor eind Q1-2020, begin Q2 2020. Dat is dus nu mooi op tijd. De update brengt onder andere verbeterde notificaties met slimme acties, verbeterde privacy-instellingen en een compleet donker thema.

De update zal voor de Nokia 3.1 Plus gefaseerd uitgerold worden. Nederland en België behoren tot de eerste lichting. De uitrol moet op 18 mei voltooid zijn.