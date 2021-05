Nokia 5.3 krijgt eindelijk een nieuwe beveiligingsupdate; april-patch

Het heeft lang geduurd; gebruikers van de Nokia 5.3 moesten lang wachten op een nieuwe update. Eindelijk is er licht aan het eind van de tunnel; want de april-update is er.

Nokia 5.3 krijgt update van april

HMD Global heeft een nieuwe update vrijgegeven voor de Nokia 5.3. Jan en Richard melden ons dat de beveiligingsupdate van april 2021 gedownload kan worden voor het toestel. Hierbij wordt duidelijk dat de patch van maart overgeslagen wordt, maar deze wordt gecombineerd met de april-update.

In oktober verscheen er een overzicht online van Nokia, waarin stond dat de Nokia 5.3 eind vierde kwartaal 2020, begin eerste kwartaal 2021 de update naar Android 11 zou krijgen. Het bleef echter maar stil aan de kant van HMD Global. Van het weekend verscheen een nieuw tijdschema, waarbij de update naar Android 11 is vertraagd.