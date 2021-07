Nokia 7.2 en 2.3 krijgen nieuwe beveiligingsupdate van juli

Twee smartphones van HMD Global worden bijgewerkt met een nieuwe update. Zowel de Nokia 7.2 als de Nokia 2.3 worden bijgewerkt met de nieuwste beveiligingsupdate voor Android.

Juli-update voor Nokia 7.2 en 2.3

Gebruikers van de Nokia 3.2 en 7.2 kunnen vanaf nu een nieuwe update voor hun toestel verwachten. René laat ons weten dat zijn Nokia 7.2 de beveiligingsupdate van juli heeft binnengekregen. Helaas nog altijd niet de update dus naar Android 11, maar die zit er nog wel aan te komen, zo heeft Nokia eerder gesteld. De prognose is nu het derde kwartaal van 2021.

Niet alleen voor de Nokia 7.2 is de nieuwe juli-update beschikbaar. Gebruikers van de Nokia 2.3 zien de update ook vanaf nu binnenkomen op hun smartphone. In beide gevallen lijkt het alleen de nieuwe beveiligingsupdate te zijn. Zover bekend zijn er geen nieuwe functies of dergelijke toegevoegd aan de update.

