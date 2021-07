Android Update Bulletin week 29: deze toestellen kregen updates

Iedere week zetten we op een rijtje welke smartphones bijgewerkt worden met updates. Deze week zijn ook weer smartphones voorzien van een update. De updates van week 29 zetten we op een rij.

Android updates in week 29

We sluiten week 29 af met een nieuwe editie van het update overzicht. In het Android Update Bulletin van deze week zien we weer een reeks toestellen die bijgewerkt zijn met een update. Dit kan een software-update zijn met alleen verbeteringen, een versie-update of een beveiligingsupdate.

LG

LG Velvet: beveiligingsupdate juli 2021

OnePlus

Samsung

Samsung Galaxy A50: beveiligingsupdate juli 2021

Samsung Galaxy S20 FE: beveiligingsupdate juli 2021

Ontbreekt er een toestel in dit lijstje, laat dan een reactie achter onder dit bericht of per mail, zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht!