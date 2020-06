Nokia 7 Plus: beveiligingsupdate mei beschikbaar

Het was even stil rondom de updates voor de Nokia 7 Plus, maar zojuist is er een nieuwe update vrijgegeven. Het is de patch van mei.

Mei-patch voor de Nokia 7 Plus

De gebruikers van de Nokia 7 Plus kunnen een nieuwe update binnenhalen voor hun toestel. Raymond meldt aan DroidApp dat zijn toestel de beveiligingsupdate van mei 2020 heeft ontvangen, de op één na laatste security-patch die door Google vrijgegeven is.

Met een grootte van 320MB is het een vrij grote update. In de changelog staat dat er een verbeterde systeemstabiliteit is, en ook dat er sprake is van verbeteringen in de gebruikersinterface. De werking van het toestel moet dus na deze update nog prettiger zijn.

De update kan vanaf nu binnengehaald worden op de Nokia 7 Plus. Als de nieuwe software-update beschikbaar is voor jouw toestel, krijg je hiervan een melding op je smartphone.