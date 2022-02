Nokia C21 Plus en Nokia C2 2E met verwisselbare accu aangekondigd

HMD Global heeft het doek van twee nieuwe Nokia-smartphones gehaald. Het gaat om betaalbare toestellen die gepositioneerd worden in de C-serie. Maak kennis met de Nokia C21 Plus en de Nokia C2 2E.

Nokia C21 Plus en Nokia C2 2E

Android Go is een aangepaste versie van Android, waarbij de software is aangepast op toestellen met minder krachtige hardware. HMD Global heeft het assortiment van Nokia uitgebreid met twee van deze toestellen, welke uitgebracht worden in de C-serie. Deze serie was eerder nog niet verkrijgbaar in Nederland en België, maar dat gaat met deze aankondiging nu veranderen.

Nokia C21 Plus

De Nokia C21 Plus is volgens de fabrikant ontworpen met het oog op duurzaamheid, kwaliteit en ontwerp. Daarbij hoort ook een betaalbare prijs, zo stelt Nokia. De telefoon wordt geleverd met een 4000 mAh accu, een 6,5 inch HD+ scherm en een IP52 classificatie. De telefoon heeft een dual-camera achterop met een 13 megapixel hoofdlens. Nokia rolt voor de Nokia C21 Plus twee jaar lang driemaandelijkse beveiligingsupdates uit. Er wordt niks verteld over versie-updates. Beide telefoons hebben Android 11 Go als huidig OS.

Nokia geeft de Nokia C21 Plus een UniSoc octa-core processor en brengt tevens een Micro-USB aansluiting mee. Aan de achterzijde biedt dit toestel een vingerafdrukscanner.

Nokia C2 2E

Een opmerkelijke naam, Nokia C2 2E. Hierbij staat 2E voor de tweede editie, ofwel generatie. Ook bij deze smartphone is Nokia wat zuinig met de specificaties en details. Van de Nokia C2 2E weten we dat deze een 5,7 inch FWVGA beeldscherm meekrijgt. Daarbij wordt voor een periode van twee jaar beveiligingsupdates uitgebracht die ‘regelmatig’ zullen verschijnen. De Nokia C2 2E krijgt een quad-core MediaTek chipset en een 5 megapixel camera met LED-flitser. De front-camera van de telefoon telt 2 megapixel, en krijgt ook een flitser mee. De smartphone heeft een Micro-USB aansluiting en een accucapaciteit van 2400 mAh. Deze accu is verwisselbaar.

Verkrijgbaarheid

De Nokia C21 Plus komt in mei beschikbaar in de kleuren Dark Cyan, Warm Grey en komt met 2/32GB voor 119 euro in de winkels. De Nokia C2 2E verschijnt in dezelfde periode, komt eveneens met 2/32GB in het grijs en blauw, maar dan voor 99 euro.