Nokia G20, 7.2 en 3.4 krijgen alle drie beveiligingsupdate december

Voor drie toestellen van Nokia staat een nieuwe update klaar. Gebruikers van de Nokia G20, de Nokia 7.2 en de Nokia 3.4 krijgen allen de beveiligingsupdate van december.

December-update voor drie Nokia’s

Nokia loopt een beetje achter met de verspreiding van de december-updates voor verschillende updates. Dit horen we onder andere van Wim, die meldt dat het belangrijke model, de Nokia X20, nog altijd niet de update van december heeft mogen ontvangen. Echter is er ook goed nieuws te melden. De smartphonefabrikant rolt voor drie modellen een nieuwe security-patch uit.

Han laat ons weten dat de Nokia G20 bijgewerkt wordt met beveiligingsupdate december 2021. Het is een relatief kleine update, met een grootte van 26,17MB. Deze brengt dan ook alleen de nieuwe beveiligingsupdate en verder geen grote veranderingen of nieuwe functies. De fabrikant rolt mogelijkerwijs ook enkele bugfixes uit. Nokia is echter niet alleen voor de nieuwe modellen bezig. Voor de Nokia 7.2 en de Nokia 3.4 wordt eveneens gestart met het verspreiden van de december-update. Het kan even duren totdat iedere gebruiker de update binnen ziet rollen.

Nokia G20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 181,00 euro

Nokia 7.2 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend