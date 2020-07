Nokia komt met juli-update voor 6.1, 7.1, 7 Plus en meer

Voor een grote groep toestellen stelt Nokia een nieuwe security-patch beschikbaar. Onder andere voor de Nokia 6.1, 3.2 en de Nokia 7 Plus.

Update voor Nokia

Gebruikers van verschillende Nokia’s kunnen een update binnenhalen voor hun telefoon. Dit is beveiligingsupdate juli 2020, welke begin deze maand door Google is vrijgegeven. Het gaat om de volgende toestellen waarvoor Nokia de uitrol van de update is gestart in Nederland;

Nokia 6.1

Nokia 7.1

Nokia 7 Plus

Nokia 3.2

Nokia 8 Sirocco

Wim en Han laten aan DroidApp weten dat de update voor de Nokia 6.1 een grootte heeft van 41,61MB. Zover bekend zijn er verder geen veranderingen doorgevoerd, enkel verbeteringen in de beveiliging van Android. Wanneer de update gedownload kan worden op je device, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

