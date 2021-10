Nokia komt met september-update voor Nokia G20, 8.1, 7.2 en 9 PureView

Vier toestellen van HMD Global worden vanaf nu voorzien van een nieuwe update. Voor de Nokia G20, 8.1, 7.2 en de Nokia 9 PureView staat een nieuwe beveiligingsupdate klaar. De updates worden vanaf nu uitgerold voor de devices.

Nieuwe updates bij Nokia

Nokia heeft de updatemachine een flinke slinger gegeven. Voor een aantal toestellen is de fabrikant in de afgelopen tijd al begonnen met het verspreiden van een update, nu is het de tijd voor nog eens vier toestellen die door Nokia bijgewerkt worden met een nieuwe patch.

De Nokia G20 ontvangt beveiligingsupdate september 2021. Deze update is circa 26MB groot en brengt geen verdere veranderingen. Bij de Nokia 8.1 wordt dezelfde update uitgerold en is 11,5MB groot. HMD Global heeft ook voor de Nokia 9 PureView en de Nokia 7.2 de update klaargezet en deze is grotendeels vergelijkbaar met de grootte van de andere updates. Net als bij de andere toestellen worden geen nieuwe functies of veranderingen doorgevoerd

Als je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je toestel.

