Nokia X50: eerste informatie over smartphone met 108MP camera duikt op

Nokia presenteerde onlangs haar nieuwe G- en X-serie. De smartphonefabrikant lijkt met een derde model te komen in de X-serie. We horen nu meer over de Nokia X50.

Nokia X50 in het nieuws

Na de laatste aankondiging van Nokia, zagen we de nieuwe G-serie, maar ook de nieuwe X-serie. Tot nu toe bestaat de X-serie uit twee modellen; de Nokia X10 en Nokia X20. Een doorgaans goed geïnformeerde bron heeft nu meer te melden over de Nokia X50, een smartphone waarover we nog niets gehoord hebben.

Naar verluidt krijgt de Nokia X50 een Snapdragon 775 chipset. Deze processor van Qualcomm moet nog aangekondigd worden en wordt naar verwachting de opvolger van de vorig jaar verschenen, populaire Snapdragojn 765G. Uit eerder verschenen benchmarks kwam naar voren dat deze processor nog sneller moet zijn en gefabriceerd wordt op een 5nm-proces.

De Nokia X20 ^

Over de camera van de Nokia X50 komen we ook meer te weten. HMD Global zou weer samenwerken met ZEISS en de camera uitrusten met een 108 megapixel hoofdcamera met OZO Audio. De camera zal bijgestaan worden door een telelens, groothoek, macro- en dieptelens. In totaal dus vijf camera’s achterop.

Wanneer de informatie daadwerkelijk juist is, wordt de Nokia X50 een heel interessant toestel. Want niet alleen krijg je uitstekende specificaties, ook een 6000 mAh accu mag genoemd worden. Daarbij wordt gesproken over een 6,5 inch QHD+ beeldscherm met een 120Hz verversingssnelheid. Het lijkt erop dat we nog wel wat geduld moeten hebben tot de aankondiging. De smartphone zou pas in het derde kwartaal van 2021 zijn definitieve gezicht laten zien.

