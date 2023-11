Nothing haalt iMessage-app Chats uit Play Store: bedenkingen om privacy

Nothing kwam in de afgelopen week met het nieuws dat je met Nothing Chats iMessage kunt gebruiken op Android. De applicatie werd met veel trots gelanceerd. Nu wordt hij alweer uit de Google Play Store gehaald. Er zijn een reeks bugs. Daarnaast zijn er bedenkingen over de privacy.

Nothing om the chatten

Met veel aandacht werd van de week de Nothing Chats app aangekondigd. Een applicatie die gebruikt kon worden om in feite iMessage op je Android te gebruiken. iMessage is de berichtendienst op de iPhone en andere Apple-producten. Op Android is de dienst niet officieel beschikbaar, maar Nothing wilde met haar eigen applicatie de markt toch gaan bedienen.

Het langverwachte debuut van de Nothing Chats-app heeft echter een onverwachte wending genomen, aangezien Nothing de bètaversie uit de Google Play Store heeft verwijderd. Het bedrijf heeft dit gedaan vanwege bugs die eerst moeten worden aangepakt. Een definitieve releasedatum blijft onduidelijk in het licht van deze ontwikkelingen.

Hoewel Nothing niet in detail treedt over de specifieke aard van de bugs die Nothing Chats teisteren, heeft het aangekondigd te gaan samenwerken met Sunbird om deze kwesties aan te pakken. Sunbird is de beheerder van het onderliggende platform van de app, waarmee Android-gebruikers verbinding kunnen maken en chatten met iMessage-gebruikers.

Privacy

Het systeem van Nothing omvat een cluster van Mac-computers met geïnstalleerde iMessage, die verantwoordelijk zijn voor het ontvangen van sms-verkeer van gebruikers. De software op deze computers is bedoeld om berichten via de iMessage-app naar de juiste ontvangers te sturen. Hoewel Sunbird impliceert dat afzonderlijke Macs niet voor elke gebruiker nodig zijn, is dit nog niet bevestigd. Het bedrijf benadrukt dat de berichten end-to-end versleuteld zijn en niet worden opgeslagen op hun servers, zonder expliciet uit te leggen hoe dit proces plaatsvindt.

Kort nadat de aankondiging van Nothing Chats plaatsvond, uitten verschillende journalisten twijfels over de aanpak van Nothing en Sunbird. Een grondige inspectie van de code van de chatapp door de redactie van 9to5Google onthulde dat berichten die via de app werden verzonden, niet end-to-end versleuteld waren, in tegenstelling tot de beweringen van Sunbird. Daarnaast bleek uit hun bevindingen dat het voor hackers relatief eenvoudig zou zijn om contactgegevens, foto’s en video’s die via de dienst worden verstuurd, te onderscheppen.