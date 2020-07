Onderzoek: we gebruiken steeds meer mobiele data en bellen ook meer

Uit nieuw onderzoek blijkt dat we in Nederland steeds vaker en meer gebruik maken van mobiel internet. Het aantal MB dat er in één jaar is verstookt is gestegen met 34,5 procent.

Dataverbruik ligt hoger

Uit de nieuwste Telecommonitor van ACM blijkt dat we wederom meer gebruik hebben gemaakt van het mobiele datanetwerk. In het eerste kwartaal van 2020 hebben we met zijn allen 214,3 miljard MB verbruikt op het mobiele netwerk. In 95 procent van de gevallen werd hierbij gebruik gemaakt van het 4G netwerk. Het is een flinke stijging in het verbruik van mobiel internet. Over het vierde kwartaal van 2019 werd nog zo’n 159 miljard MB gemeten.

Gemiddeld wordt per simkaart 3,5GB aan data verbruikt per maand, dit was eind vorig jaar nog 3GB. Uit de cijfers komt verder naar voren dat T-Mobile het grootste aandeel heeft wat betreft dataverbruik (50-55 procent). KPN daalde naar een aandeel van 20-25 procent en VodafoneZiggo zag het gelijk blijven met 15-20 procent.

Volgens de Telecommonitor, waarvan je hier de PDF kunt inzien, hebben we in het eerste kwartaal in Nederland ook meer gebeld. Waar in het vierde kwartaal nog 7,8 miljard belminuten werden genoteerd, zijn dat er nu 8,7 miljard. SMS’en was minder populair, het aantal staat op 675 miljoen tekstberichten. Dit waren er in het laatste kwartaal van 2019 zo’n 768 miljoen.