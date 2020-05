Onderzoek: verkoop van mid-end smartphones flink gekelderd

Niet vaak komen cijfers naar buiten over de verkopen van smartphones in ons land. Dankzij onderzoek komen we daar nu wel meer over te weten. In de Benelux is het aantal verkochte smartphones uit het middensegment flink gedaald.

Minder mid-end smartphones verkocht

Analistenbureau IDC en Tweakers delen cijfers over het aantal verkochte toestellen in de afgelopen tijd. Te zien is dat het aantal verkochte smartphones uit het middensegment in een paar jaar tijd enorm gedaald is. In het eerste kwartaal van 2017 gingen ongeveer 640.000 van deze smartphones over de toonbank. Het gaat dan om toestellen met een prijskaartje van tussen de 200 en 600 euro. In het eerste kwartaal van 2020 kwam het aantal van dit soort verkochte toestellen uit op 340.000, wat bijna een halvering is.

De Samsung Galaxy A51 is een goed voorbeeld van een mid-end smartphone

Het middensegment is een groot segment waarin er veel concurrentie is. Tweakers schrijft dat het aantal verkochte smartphones tussen de 600 en 800 euro juist in deze periode gelijk bleef, en dat het aantal verkochte mobieltjes met een prijs van boven de 800 euro flink toenam in Nederland. Nog wat interessante cijfers; in België zien we dezelfde trend, en nam het aantal verkochte mid-end smartphones af van 314.000 in 2017 naar 149.000 in 2020. In België is 35 procent van de aangeschafte smartphones een toestel onder de 200 euro, in Nederland ligt dat aantal rond de 21 procent.

Eén van de verklaringen die wordt gegeven is dat de prijs van smartphones de afgelopen jaren hoger is geworden. Kostte een smartphone drie jaar geleden nog gemiddeld zo’n 412 euro, ligt dat bedrag nu op gemiddeld 530 euro. Er zijn daarbij aardig wat toestellen verschenen met een prijskaartje van boven de 1000 euro. Denk aan de Galaxy S20+, OnePlus 8 Pro en Oppo Find X2 Pro.

