Onderzoek: de waarde van jouw persoonlijke gegevens op het Dark Web anno 2023

Op het Dark Web vind je informatie die je op het gewone web niet tegen zal komen en dat kunnen zo maar eens jouw persoonlijke gegevens zijn. Wat is jouw creditcard waard of wat hebben criminelen voor jouw persoonlijke accounts over?

Gegevens op het Dark Web

Heb je enig idee wat jouw Netflix account waard is of voor welk bedrag je een gecompromitteerd Gmail account kunt kopen? Het is goedkoper dan je misschien zou verwachten, zo blijkt uit onderzoek van ExpressVPN. Zij deden onderzoek naar wat persoonlijke gegevens anno 2023 waard zijn. Je creditcard is bijvoorbeeld zo’n 20 tot 30 dollar waard en je Gmail account? 65 dollar. Scan van je paspoort laten slingeren, voor 3 dollar kan hij op het dark web beland zijn en te koop worden aangeboden.

Wat is het Dark Web?

Het Dark Web is een verborgen deel van het internet dat niet toegankelijk is via de normale webbrowsers die we dagelijks gebruiken, zoals Google Chrome of Firefox. Om toegang te krijgen tot het Dark Web, moet je een speciale browser gebruiken, genaamd Tor. Deze browser zorgt ervoor dat je anoniem op het internet kunt surfen, zodat niemand kan zien wat je doet of waar je bent. Dit klinkt misschien eng of geheimzinnig, maar het heeft ook positieve kanten, zoals het beschermen van privacy en het bieden van toegang tot informatie die soms wordt gecensureerd door overheden.

Het is belangrijk om te weten dat het Dark Web zowel goede als slechte dingen bevat. Aan de ene kant vind je er bijvoorbeeld websites die helpen bij het beschermen van mensenrechten en het delen van gevoelige informatie. Aan de andere kant is het ook een plek waar illegale activiteiten plaatsvinden, zoals het verhandelen van drugs, wapens en gestolen gegevens. Hierdoor krijgt het Dark Web vaak een slechte reputatie. Als je ooit besluit om het Dark Web te bezoeken, wees dan voorzichtig en zorg ervoor dat je je bewust bent van de risico’s die ermee gepaard gaan.

Je bent op het Dark Web namelijk niet altijd “anoniem” er zijn namelijk ook genoeg websites te vinden met kwade bedoelingen of trackers. Overal waar je gaat op het Dark Web kan je een digitaal spoortje achterlaten die interessant kan zijn voor beheerders van een site of een derde.

Beter beschermen tegen gegevens lekken

Het kost misschien een beetje moeite maar je hebt zelf deels in de hand hoe veilig je gegevens zijn. Maak bijvoorbeeld alleen kopietjes van je paspoort of rijbewijs met een watermerk en verberg je BSN-nummer. Gooi deze scans nadat je deze gebruikt hebt weg uit je fotogalerij, zo voorkom je dat deze wordt opgenomen in Google Foto’s of andere externe back-up.

Gebruik bij elke dienst een ander wachtwoord en stel 2-FA authenticatie in op accounts waar dit mogelijk is. Door 2FA te gebruiken, verklein je de kans dat een kwaadwillende toegang krijgt tot je gegevens, zelfs als ze je wachtwoord weten te achterhalen.

Apps vragen vaak toegang tot je foto’s, bestanden, contacten en locatie om de gebruikerservaring te verbeteren. Hoewel sommige toestemmingen noodzakelijk zijn, kunnen andere veiligheidsrisico’s opleveren. Door de machtigingen van apps en software te controleren, beperk je de toegang tot alleen noodzakelijke informatie. Een rekenmachine applicatie heeft bijvoorbeeld helemaal geen toegang tot je locatie nodig!

Hieronder vind je een volledig overzicht van de dark web-prijsindex van 2023.