OnePlus rolt OxygenOS 10.3.5 update uit voor 6 en 6T: juli-patch en meer

Wanneer OnePlus een update uitrolt, gaat dat meestal gepaard met een reeks nieuwe functies. Nu staat OxygenOS 10.3.5 klaar voor de OnePlus 6 en 6T.

OxygenOS 10.3.5 voor OnePlus 6/6T

De Nord staat in de startblokken en de 8-serie heeft de volle aandacht, maar OnePlus is de 6-serie nog zeker niet vergeten. De fabrikant is gestart met het uitrollen van een nieuwe update voor de OnePlus 6 en OnePlus 6T. Het gaat om de OxygenOS 10.3.5 update die verschillende verbeteringen brengt.

Allereerst heeft de fabrikant de toestellen uitgerust met compatibiliteit voor de OnePlus Buds headset. Daarnaast brengt het een fix voor de Chrome-browser en is er beveiligingsupdate juli 2020. Maar er is nog meer te melden. De changelog vind je hieronder.

System

Optimized RAM management

Newly adapted OnePlus Buds, easier to take advantage of wireless connection

Fixed the crash issue when browsing on Chrome

Fixed the black screen issue when opening logkit

Improved system stability and fixed general bugs

Updated Android Security Patch to 2020.07

Updated GMS package to 2020.05

De update wordt vanaf nu uitgerold. Het kan enige dagen duren voordat alle gebruikers de nieuwe update binnen zien rollen.

OnePlus 6T Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend