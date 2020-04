OnePlus voorziet 7 en 7 Pro van OxygenOS-update met maart-patch

Voor twee toestellen van OnePlus staat een nieuwe beveiligingsupdate. Deze patch maakt deel uit van een grotere OxygenOS-update die uitgerold wordt naar de OnePlus 7 en OnePlus 7 Pro.

OnePlus 7/7 Pro: maart-patch

OnePlus is begonnen met het verspreiden van een nieuwe OxygenOS-update naar de 7-serie die begin vorig jaar werd uitgebracht. Zowel de OnePlus 7 als de OnePlus 7 Pro krijgen OxygenOS 10.0.5 aangereikt. Deze update brengt allereerst een nieuwe security-patch; beveiligingsupdate maart 2020.

Daarbij zijn er nog een aantal verbeteringen doorgevoerd met de nieuwe versie. We hebben de changelog van deze update voor je op een rij gezet.

Changelog

System Optimized the Ram management Improved system stability and fixed known issues Updated Android Security Patch to 2020. 03

Gallery Improved stability for recording videos in slow-mo Fixed the random disappearance of screenshots in Gallery Synched video playback speed with audio



OnePlus benadrukt dat de uitrol gefaseerd plaatsvindt. Hierdoor kan het even duren voordat elk toestel deze nieuwe update binnen kan halen. Wanneer er geen kritieke fouten of bugs worden gevonden wordt de update in de komende dagen naar alle toestellen uitgerold.

