OnePlus 7T en 7T Pro krijgen langverwachte update: verbeteringen en maart-patch

Er wordt een nieuwe update verspreid naar de OnePlus 7T en OnePlus 7T Pro in Nederland. Gebruikers krijgen na maandenlang geen update gehad te hebben, eindelijk de beveiligingsupdate van maart, samen met een aantal verbeteringen.

OnePlus 7T en 7T Pro update

Gebruikers van de OnePlus 7T en de OnePlus 7T Pro krijgen vanaf nu een nieuwe update aangeboden voor hun smartphone. Voor de OnePlus 7T is dit de update naar OxygenOS 10.0.9, bij de OnePlus 7T Pro komt de update uit op OxygenOS 10.0.8. In beide gevallen betreft het een update van 247MB en komen we eenzelfde changelog tegen. Dezelfde update werd begin deze maand al vrijgegeven voor de 7 en 7 Pro.

Voor high-end toestellen liet de update best lang op zich wachten; de telefoons draaiden immers allebei nog op de beveiligingsupdate van januari 2020. Nu wordt dit bijgewerkt met de beveiligingsupdate van maart 2020. Samen met een verbeterd beveiligingsniveau zijn er nog een aantal optimalisaties doorgevoerd met de update.

Als eerst zijn er verbeteringen in hoe er wordt omgegaan met het werkgeheugen (RAM management). Ook zijn verschillende stabiliteitsverbeteringen doorgevoerd en problemen opgelost. De andere verbetering vinden we terug in de galerij-app. Daar zijn verbeteringen te vinden in het opnemen van video’s in slow-motion. Ook is een geval bekend van dat gemaakte screenshots verdwenen waren en kunnen nu video’s afgespeeld worden zonder vertragingen (lags).

De update voor de OnePlus 7T en OnePlus 7T Pro kan vanaf nu gedownload worden. Je krijgt een melding op je toestel als de update beschikbaar is, of je kunt handmatig checken op updates via het menu met instellingen.

