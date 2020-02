OnePlus 7T krijgt (eindelijk) OxygenOS 10.0.8 met januari-patch

Eindelijk staat er weer een update klaar voor de OnePlus 7T. De interessante smartphone van de Chinese fabrikant krijgt de nieuwe OxygenOS 10.0.8 update, met onder andere een nieuwere patch.

OxygenOS 10.0.8 voor OnePlus 7T

De OnePlus 7-serie en OnePlus 7T Pro kregen vorige week al een nieuwe update aangereikt, en nu is deze update er ook voor de OnePlus 7T. De smartphone krijgt vanaf nu OxygenOS 10.0.8, een update die een aantal verbeteringen bevat. Voor de Indiase-gebruikers is de changelog een stukje langer, omdat deze betrekking op de markt in India.

De changelog voor ons laat in ieder geval weten dat beveiligingsupdate januari 2020 meegeleverd wordt met de update. Daarbij zorgt de update voor verbeteringen in het werkgeheugen en op verschillende andere vlakken. De changelog van de OxygenOS 10.0.8 update hebben we hieronder voor je neergezet.

System

Optimized the RAM management

Improved black/blank screen issues with some apps

Added the feature to support reminders for privacy alerts

Improved system stability and fixed general bugs

Updated Android security patch to 2020.01

De update wordt gefaseerd uitgerold. Dit betekent dat het even kan duren voordat iedere gebruiker de nieuwe versie aangeboden krijgt. Wanneer deze voor jouw OnePlus 7T te downloaden is, krijg je hiervan een notificatie op je toestel.