OnePlus 9R is aangekondigd, maar is eigenlijk een teleurstelling

Gisteren was de aankondiging van de nieuwe OnePlus 9-serie. De fabrikant heeft hier twee modellen getoond, maar nu is ook de OnePlus 9R aangekondigd. De smartphone doet wel heel sterk denken aan een ander model.

OnePlus 9R is officieel

Tijdens de aankondiging van de OnePlus 9-serie konden we je al melden dat de OnePlus 9R niet naar Nederland komt. Het is niet bekend of dit in de toekomst gaat veranderen. Waar eigenlijk vanuit werd gegaan dat de OnePlus 9R een lager geprijsd toestel was uit de 9-serie, blijkt de realiteit toch wat tegen te vallen.

De smartphone is eigenlijk een verbeterde OnePlus 8T met enkele aanpassingen. De OnePlus 9R krijgt een 120Hz beeldscherm met een grootte van 6,55 inch, een zogenaamd Fluid AMOLED dat doorloopt aan de zijkanten. Daarbij heeft het scherm Full-HD+ resolutie en zien we achterop precies dezelfde cameramodule. Dit betekent een 48MP hoofdlens, aangevuld door een 16MP groothoek, 5MP macro en 2MP monochroomlens. Anders is de licht verbeterde processor. De 9R gaat door het leven met een Snapdragon 870 (in plaats van een 865) en er is een 4500 mAh accu met 65W laden.

De OnePlus 9R zal alleen in India verkocht gaan worden met een vanafprijs van omgerekend 465 euro (zonder belastingen en dergelijke).

OnePlus 9 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 899,00 euro