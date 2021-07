OnePlus deelt informatie over camera van OnePlus Nord 2

De OnePlus Nord 2 wordt volgende week verwacht. In de afgelopen dagen hebben we al het één en ander voorbij zien komen aan berichten. Dat is nu niet anders; want de fabrikant deelt meer informatie over de camera van de OnePlus Nord 2.

OnePlus Nord 2 camera ‘in the picture’

OnePlus licht uitgebreid de nieuwe camera toe die toegepast zal worden in de OnePlus Nord 2. De smartphone die op 22 juli aangekondigd zal worden, krijgt een triple-camera mee, zo maakt het bedrijf bekend. De hoofdcamera die we kennen van de OnePlus 9-serie; de Sony IMX766, zullen we ook tegen gaan komen bij de OnePlus Nord 2. Interessant; want hiermee wist het bedrijf hoge(re) ogen te gooien. Wel kan het zijn dat de kwaliteit anders is, gezien het feit dat bij de 9-serie nog samengewerkt is met Hasselblad voor de afstelling van de software. Interessant is dat OnePlus aangeeft dat deze 50 megapixel camera over optische beeldstabilisatie zal beschikken. Dit is een feature die we niet vaak terugzien bij een toestel in deze prijsklasse. Die gaan we dus wel terugzien bij de OnePlus Nord 2.

OnePlus Nord 2 in eerder verschenen renders

OnePlus belooft ook verschillende AI-functies, welke aanwezig zijn dankzij het gebruik van de MediaTek Dimensity 1200 AI chipset. Het moet ervoor zorgen dat kleuren beter vastgelegd worden, en ook de juiste instellingen gekozen worden onder verschillende omstandigheden. Ook de nachtmodus, genaamd Nightscape moet met de OnePlus Nord 2 verder verbeterd worden, zodat je mooie nachtfoto’s kunt maken.

Alle details komen we op 22 juli te weten. Natuurlijk houden we je op DroidApp hiervan op de hoogte.