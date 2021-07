Dit wordt het scherm van de OnePlus Nord 2 – ook Buds Pro onderweg

OnePlus heeft informatie bevestigd over het scherm van de nieuwe OnePlus Nord 2. De informatie volgt nadat eerder al details werden gedeeld vanuit OnePlus over de nieuwe Nord 2. Wat kunnen we van het beeldscherm verwachten bij de nieuwe Nord-smartphone?

Scherm van de OnePlus Nord 2

OnePlus is druk bezig met het teasen van de nieuwe OnePlus Nord 2. Eerder hoorden we al dat het toestel een MediaTek Dimensity 1200 chipset krijgt. Op 22 juli is de aankondiging en nu alvast krijgen we steeds voorproefjes van de fabrikant. De nieuwste teaser van OnePlus over de Nord 2 gaat over het scherm van de telefoon.

De nieuwe OnePlus Nord 2 zal beschikken over een 6,43 inch Fluid AMOLED-scherm. Deze zal beschikken over een Full-HD+ resolutie en een verversingssnelheid van 90Hz. Dit is een hele kleine fractie kleiner dan die van de eerste Nord; welke beschikte over een 6,44 inch scherm. Op 22 juli zullen we alle details te horen krijgen. Eerder dook er al een render op, die we hieronder nog een keer voor je hebben neergezet.

Buds Pro

We kunnen ook een nieuwe headset van de Chinese fabrikant verwachten. Dit wordt duidelijk uit een e-mail die vanmorgen uitgestuurd is door OnePlus. Er worden verder geen details gegeven, maar duidelijk is wel dat we de ‘OnePlus Buds Pro’ kunnen verwachten. Meer details daarover horen we waarschijnlijk op 22 juli.

OnePlus Nord Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 319,00 euro