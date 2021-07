Definitief: OnePlus Nord 2 wordt 22 juli aangekondigd

Op 22 juli kunnen we de aankondiging van OnePlus verwachten. De smartphonefabrikant heeft bekend gemaakt dat we op die dag de OnePlus Nord 2 gaan zien. OnePlus deelde eerder al meer informatie over het apparaat.

OnePlus Nord 2 op 22 juli

Het hoge woord is eruit. OnePlus zal nog deze maand haar nieuwste smartphone presenteren. Nadat we in juni al de OnePlus Nord CE 5G te zien kregen, is het deze maand tijd voor een ander toestel uit de Nord-serie. De smartphone in kwestie is de OnePlus Nord 2. De tweede generatie Nord-smartphone zal op verschillende gebieden verbeterd zijn en nog meer te bieden hebben.

Eerder verschenen render van de mogelijke OnePlus Nord 2

We schreven donderdag al dat OnePlus voor het eerst een MediaTek chipset zal plaatsen in een smartphone. De telefoon krijgt de Dimensity 1200 chipset mee. Daarbij deelde de fabrikant de nodige informatie over wat we verder konden verwachten van het toestel met betrekking tot AI. De aankondiging van de OnePlus Nord 2 zal plaatsvinden op 22 juli. De aankondiging is om 16:00 uur Nederlandse tijd. Natuurlijk lees je alles over de nieuwe smartphone op DroidApp.

OnePlus Nord Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 319,00 euro