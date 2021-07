Vrijwel alle specs, kleuren en prijzen gelekt van nieuwe OnePlus Nord 2

De OnePlus Nord 2 domineert de laatste tijd de geruchtenmolen. Er gaat bijna geen dag voorbij of de OnePlus Nord 2 komt voorbij in het nieuws. Nu is dat ook het geval. Een groot deel van de specificaties worden bekend, net als de kleuren waarin het toestel beschikbaar zal komen.

OnePlus Nord 2 in het nieuws

Van de week werd bekend dat op 22 juli de aankondiging is van de nieuwe OnePlus Nord 2. Er is al meermaals wat informatie verschenen in het geruchtencircuit, en ook de fabrikant zelf doet vrolijk mee met het delen van nieuwe informatie over het toestel. Zo weten we dat de smartphone op de markt komt met een MediaTek Dimensity 1200 AI chipset en een 6,43 inch scherm krijgt.

We weten nu nog meer, dankzij de collega’s van 91mobiles. Zij weten nog meer specificaties te delen over de nieuwe OnePlus Nord 2. Het toestel zal zoals bekend beschikken over een 6,43 inch Full-HD+ beeldscherm; een AMOLED-paneel met een verversingssnelheid van 90Hz. In het scherm zal er een opening zijn voor de 32 megapixel front-camera. Verder zien we een 4500 mAh accu met ondersteuning voor Warp Charge 65 opladen; wat dus razendsnel gaat. Het werkgeheugen komt uit op 8GB en 128GB aan geheugen. Ook verschijnt er een versie met 12GB RAM en 256GB opslagruimte.

Er is ook nieuws te melden over de camera van de nieuwe Nord 2. Er is een 50 megapixel hoofdlens, welke bijgestaan zal worden door een 8 megapixel groothoeklens. Ook is er een aanvullende 2MP monochroomsensor in de module te vinden. De site weet verder te melden dat er dual-5G ondersteuning is, dus op beide simkaarten. Met Haptic 2.0 moet de haptische feedback verbeterd zijn. Voor de muziekliefhebber zijn er dual-speakers aanwezig op de Nord 2. Goed nieuws is er over de prijs. Die zou met 400 euro gelijk moeten zijn aan de eerste generatie Nord. De telefoon zou uitgebracht moeten worden in de kleuren Grey Sierra en Blue Haze.

De smartphone in de bovenste foto is de huidige OnePlus Nord