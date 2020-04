OnePlus snijdt flink in personeelsbestand: andere focus in Europa

Opvallende gebeurtenissen bij OnePlus. Het bedrijf ontslaat in verschillende Europese landen een (groot) deel van haar medewerkers. De focus moet in Europa veranderen, zo lijkt het.

Ontslagen bij OnePlus

Bij het Chinese OnePlus zijn tientallen ontslagen gevallen, waarvan de timing erg opvallend is. Vorige week werd namelijk de nieuwe OnePlus 8-serie uitgebracht. De ontslagen zijn allemaal in Europa, maar worden niet alle landen getroffen. De landen waar de ontslagen zijn gevallen zijn in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In sommige gevallen zou er zelfs maar een handjevol personeel overblijven.

Afgelopen zomer werd ook het personeelsbestand van OnePlus in Italië en Spanje verkleind. Volgens OnePlus hoort dit bij een normale herstructurering. OnePlus stelt tegenover Engadget dat Europa sinds het begin van OnePlus een zeer belangrijke markt is. De markten van Nederland, België, Denemarken en Finland zien geen ontslagen. Het lijkt erop dat OnePlus daar de meeste potentie ziet. Volgens de fabrikant gaat het om ‘ongeveer’ 20 ontslagen in Europa.

Een andere wijziging die doorgevoerd is de stad waar OnePlus gevestigd is. Het Europese hoofdkantoor zit nu nog in Londen, maar zal op termijn verplaatst worden naar de Finse hoofdstad Helsinki. De herstructurering heeft mogelijk ook te maken met de slechte start van de 8-serie in het Verenigd Koninkrijk. Waar eerder ook de providers O2 en EE OnePlus-toestellen verkochten, doet nu alleen operator ‘3’ dat nog daar.

OnePlus 8 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 899,00 euro