OnePlus geeft uitleg over vertraging updates voor OnePlus 5 en 5T

De gebruikers van de OnePlus 5 en de 5T moeten nog altijd lang wachten op de uitrol van updates. Het blijft voorlopig nog langer wachten. OnePlus geeft nu uitleg waarom de updates voor de twee toestellen zo lang op zich laten wachten.

Vertraging updates OnePlus 5/5T

De OnePlus 5 en 5T zijn toestellen welke al meer dan drie jaar oud zijn. De twee devices zijn echter nog steeds in de run om updates te ontvangen. In mei werd de elektrische beeldstabilisatie voor video’s uitgeschakeld. Dit was omdat er een bug in gevonden zou zijn. Echter is dit probleem er nog steeds en blijven gebruikers in afwachting van nieuwe (beveiligings-)updates.

OnePlus heeft nu uitleg gegeven over wat en hoe. Er is door het team van ontwikkelaars een ‘ernstige bug’ gevonden die de gebruikerservaring ernstig zou kunnen beïnvloeden, zo stelt de fabrikant. Deze heeft betrekking tot de communicatiemodule. Het probleem is dat deze bug met behulp van providers en dergelijke opgelost dient te worden. Dit geldt dus niet alleen voor Nederland, maar juist voor nog veel meer landen.

Omdat er veel verschillende partijen bij betrokken zijn, is het lastig een datum te geven. OnePlus geeft daarom ook nog geen tijdsindicatie over wanneer de OnePlus 5 en de OnePlus 5T de update kunnen verwachten.

