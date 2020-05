OnePlus 5 en 5T krijgen grote Android 10-update met veel nieuwe functies

Na een lange tijd van testen en beta-versies is het nu zover. De OnePlus 5 en OnePlus 5T krijgen vanaf nu de update naar Android 10 aangereikt. De update brengt een groot aantal nieuwe functies en mogelijkheden naar de twee devices.

Android 10 voor OnePlus 5 en 5T

De OnePlus 5T en OnePlus 5 werden in 2017 uitgebracht. Nu, ongeveer drie jaar na lancering staat er een grootse update klaar voor de high-end smartphones. OnePlus heeft de afgelopen tijd gewerkt aan het optimaliseren van Android 10 voor de twee devices en nu is het zover. Vanaf nu wordt de update uitgerold.

Als we kijken naar de changelog van de nieuwe update heeft OnePlus aardig wat zaken aangepakt. Deze hebben we hieronder voor je neergezet, zo zie je precies wat er allemaal nieuw is. Daarbij is Android 10 bekend van de verbeterde notificaties met slimme acties, meer privacy-opties en een volledig donker thema.

Changelog

System

Upgraded to Android 10

Brand new UI design

Enhanced location permissions for privacy

New customization feature in the Settings allowing you to choose icon shapes to be displayed in the Quick Settings

Game Space

New Game Space feature now add all your favourite games in one place for easier access and better gaming experience

Message

Now possible to block spam by keywords for Message (Messages – Spam Settings-Blocking settings)

Full Screen Gestures

Removed back gesture from the bottom of the screen

Added back gesture on left and right side of the phone

Added a bottom navigation bar to allow switching left or right for recent apps

Camera

Electronic image stabilization currently under optimization and will be pushed in a later, more stable version. Please stay tuned.

Uitrol update

Bij OnePlus duurt het altijd even voordat een update bij iedereen beschikbaar is. Het kan dus zomaar een week duren totdat iedere OnePlus 5 of 5T-bezitter de update naar Android 10 binnen ziet rollen.

