Oppo A5 (2020): uitrol naar Android 10 met ColorOS 7.1 begonnen

Goed nieuws voor degenen die in het bezit zijn van een Oppo A5 (2020). Voor deze vriendelijk geprijsde smartphone is de fabrikant begonnen met het updaten naar Android 10 met ColorOS 7.1.

ColorOS 7.1 voor Oppo A5 (2020)

Geheel volgens verwachting is Oppo begonnen met het uitrollen van een nieuwe update voor de Oppo A5 (2020). De smartphone zou volgens de planning in het derde kwartaal van dit jaar de update krijgen naar Android 10 met ColorOS 7.1, en daarmee is Oppo dus nu gestart. Lemmy laat ons weten dat zijn toestel de update heeft mogen ontvangen.

Dankzij Android 10 en ColorOS 7.1 kun je profiteren van een hoop nieuwe functies. Denk aan het volledig donkere thema, de verbeterde notificaties, permissies voor apps en verbeteringen in de gebruikersinterface. Daarbij kun je pictogrammen aanpassen en heb je meer in te stellen voor de privacy-opties. Verder heeft Oppo de Oppo A5 (2020) voorzien van dynamische achtergronden, nieuwe ringtones, geluidseffecten en animaties, en zijn er verschillende systeemverbeteringen doorgevoerd.

De Oppo A5 (2020) krijgt de update vanaf nu uitgerold. Als deze gedownload kan worden op je toestel, krijg je hiervan een notificatie.