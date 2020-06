Oppo rolt Android 10 met ColorOS 7 uit voor Reno 2Z

Een grote update staat klaar voor de Oppo Reno 2Z. De smartphone ontvangt de langverwachte update naar Android 10, samen met een hoop verbeteringen en veranderingen in ColorOS 7.

ColorOS 7 voor Reno 2Z

Oppo is in Nederland gestart met het updaten van de Oppo Reno 2Z. De smartphone van de Chinese fabrikant wordt bijgewerkt met een update naar Android 10, samen met de ColorOS 7 skin, zo laat DroidApp-lezer Erik ons weten. Samen met deze update ontvangt het toestel beveiligingsupdate mei 2020.

De update naar Android 10 brengt dus zoals gezegd ColorOS 7. Dit is de nieuwste skin van Oppo en brengt de meeste nieuwe functies mee. Er is allereerst een volledig donker thema. Daarbij krijg je na de update toegang tot verschillende nieuwe features. Er is een nieuwe slimme zijbalk, het nieuwe Oppo Sans lettertype, nieuwe opties om een schermafbeelding te maken, nieuwe gebaren, nieuwe geluiden, verbeterde startschermen en verschillende andere verbeteringen.

De update wordt vanaf nu uitgerold naar de Oppo Reno 2Z. Zodra deze update beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je toestel.